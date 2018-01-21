Российские дзюдоисты выиграли пять медалей на этапе Гран-при в Тунисе

ТАСС, 21 января. Сборная России по дзюдо завоевала золотую, серебряную и три бронзовые медали на этапе Гран-при, который завершился в Тунисе.

Победу в весовой категории до 81 кг одержал Станислав Семенов. В финальной схватке он был сильнее турка Ведата Албайрака. Семенов является серебряным призером чемпионата Европы 2016 года в командном первенстве.

Серебро завоевал Рамазан Малсуйгенов в весовой категории до 100 кг. В финале он проиграл ирландцу Бенджамину Флетчеру.

Арам Григорян стал третьим в весовой категории до 66 кг. В категории свыше 100 кг бронзовые медали достались Руслану Шахбазову и Тамерлану Башаеву.

Следующий этап Гран-при по дзюдо состоится в Марокко с 9 по 11 марта.