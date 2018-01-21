Тренер: вратарь "Брюгге" Габулов не виноват в пропущенных в игре с "Антверпеном" голах

ТАСС, 21 января. Российский вратарь футбольного клуба "Брюгге" Владимир Габулов не должен винить себя в пропущенных голах в матче чемпионата Бельгии против "Антверпена". Такое мнение высказал главный тренер "Брюгге" Иван Леко, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

В воскресенье "Брюгге" сыграл с "Антверпеном" вничью со счетом 2:2. "Брюгге" свои мячи забил в компенсированное ко второму тайму время. Для Габулова этот матч стал дебютным в новой команде.

"Владимир был хорош. В эпизодах с пропущенными голами ему не стоит винить себя. Он был полностью в игре, а это очень важно для голкиперов", - сказал Лето.

Габулов перешел в "Брюгге" из тульского "Арсенала" 3 января, подписав контракт на 1,5 года. "Брюгге" с 54 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте "Шарлеруа" на 9 баллов.