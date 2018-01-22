Гол Депая принес "Лиону" победу над ПСЖ в матче чемпионата Франции

ТАСС, 22 января. "Лион" обыграл "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.

У победителей голы забили Набиль Фекир (2-я минута) и Мемфис Депай (90). В составе проигравших отличился Лейвин Курзава (45).

На 57-й минуте красную карточку получил защитник ПСЖ Дани Алвес.

Парижский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 56 очков. "Лион" расположился на втором месте (48).

В следующем туре ПСЖ 27 января примет "Монпелье", "Лион" днем позже в гостях встретится с "Бордо".

#ReplayGOOOOOOOALALALLALLALALAL #MEMPHIS !!!! Victoire de l'OL : pic.twitter.com/6NnfQhpsp5 — Inside Gones (@InsideGones) 21 января 2018 г.