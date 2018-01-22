Вице-президент ФТР Селиваненко вошел в состав комитета Зала теннисной славы

ТАСС, 22 января. Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), член совета директоров Международной федерации тенниса (ITF) Алексей Селиваненко вошел в состав международного комитета Зала теннисной славы. Об этом сообщает пресс-служба ФТР.

Отмечается, что 47-летний Селиваненко стал первым россиянином, вошедшим в данный комитет. Всего в состав комитета входят 14 человек.

Международный зал теннисной славы основан в 1954 году и расположен в американском городе Ньюпорт. В 2016 году Марат Сафин стал первым россиянином, включенным в Зал славы.