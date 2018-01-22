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Грузия заинтересована в проведении зимней Олимпиады

Спорт
22 января, 15:56 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Эка Мехузла

Находящийся в Швейцарии премьер-министр страны Георгий Квирикашвили предоставит президенту МОК Томасу Баху информацию о заинтересованности в проведении Игр

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Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили

© Михаил Маркив/ТАСС

ТБИЛИСИ, 22 января. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Правительство Грузии заинтересовано в проведении в стране зимних Олимпийских игр. Об этом сообщило в Общественное телевидение Грузии.

Отмечается, что находящийся сейчас в Швейцарии премьер-министр страны Георгий Квирикашвили предоставит президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху информацию о заинтересованности в проведении в Грузии зимних Олимпийских игр, ознакомит президента МОК с потенциалом страны с точки зрения спортивной инфраструктуры. Встреча Квирикашвили и Баха пройдет в Лозанне в понедельник во второй половине дня, а 23-24 января премьер примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В 2016-17 годах Квирикашвили несколько раз заявлял, что горнолыжный центр и курорт Бакуриани примерно через 10 лет сможет претендовать на проведение зимних Олимпийских игр. По его словам, правительство пошагово идет к созданию в Бакуриани полноценного комплекса олимпийской инфраструктуры, а обустройство инфраструктуры олимпийского стандарта - один из главных приоритетов правительства.

Составной частью новых олимпийских объектов в Бакуриани станут биатлонные и лыжные трассы, жилая и развлекательная инфраструктура. Летом в Бакуриани начнется строительство современной многофункциональной ледовой арены вместимостью 2300 зрителей. Арена будет предназначена для проведения культурных и спортивных мероприятий, в том числе по фигурному катанию и хоккею с шайбой.

По словам Квирикашвили, аналогично будет развиваться и курорт Боржоми, который в комплексе с Бакуриани (расстояние между ними 20 км) и создаст зимнюю олимпийскую инфраструктуру Грузии.

О Бакуриани

Поселок находится в Боржомском муниципалитете Грузии на высоте около 1700 м над уровнем моря. Бакуриани - известный горнолыжный центр, в 1970-80-х годах там функционировала база подготовки горнолыжной сборной СССР, там также тренировались лыжники из стран Восточной Европы. В последние пять-шесть лет в поселке восстановлены функционировавшие ранее горнолыжные трассы, построены новые объекты инфраструктуры, там ежегодно отдыхают и тренируются туристы и спортсмены из РФ, стран СНГ, Балтии, Восточной и Центральной Европы.

С 2015 года там действует лыжная трасса имени уроженца Бакуриани Нодара Кумариташвили - грузинского саночника, погибшего во время тренировочного заезда на Олимпиаде в Канаде в 2010 году. В начале 2006 года по решению Национального олимпийского комитета Грузии в МОК была подана заявка на проведение зимней Олимпиады 2014 года в Бакуриани и Боржоми, тогда местом проведения Игр был выбран российский город Сочи.

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