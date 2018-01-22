Чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Армфилд скончался на 83-м году жизни

ТАСС, 22 января. Чемпион мира в составе сборной Англии по футболу Джимми Армфилд умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter Футбольной ассоциации Англии.

"Скончался бывший вратарь сборной Англии и "Блэкпула" Джимми Армфилд. Наши мысли с его семьей и друзьями", - говорится в сообщении.

Всю игровую карьеру Армфилд провел в "Блэкпуле" (1954-71). За сборную Англии (1959-66) он провел 43 матча, став чемпионом мира в 1966 году. В качестве тренера он работал в "Болтоне" (1971-74) и "Лидсе" (1974-78).