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Чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Армфилд скончался на 83-м году жизни

Спорт
22 января, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Всю игровую карьеру вратарь провел в "Блэкпуле"

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ТАСС, 22 января. Чемпион мира в составе сборной Англии по футболу Джимми Армфилд умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter Футбольной ассоциации Англии.

"Скончался бывший вратарь сборной Англии и "Блэкпула" Джимми Армфилд. Наши мысли с его семьей и друзьями", - говорится в сообщении.

Всю игровую карьеру Армфилд провел в "Блэкпуле" (1954-71). За сборную Англии (1959-66) он провел 43 матча, став чемпионом мира в 1966 году. В качестве тренера он работал в "Болтоне" (1971-74) и "Лидсе" (1974-78).

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