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"Тосно" договорился с "Локомотивом" об аренде футболиста Маргасова до конца сезона

Спорт
22 января, 16:34 дата обновления: 22 января, 16:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

По данным ТАСС, контракт аренды не подразумевает под собой право выкупа

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Тимофей Маргасов

Тимофей Маргасов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футбольный клуб "Тосно" договорился с московским "Локомотивом" об аренде защитника железнодорожников Тимофея Маргасова до конца сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

Ранее руководство "Тосно" сообщало ТАСС, что клуб заинтересован в аренде 25-летнего защитника "Локомотива".

"Мы договорились с "Локомотивом" об аренде Маргасова до конца сезона. Контракт аренды не подразумевает под собой право выкупа, по окончании сезона футболист вернется в "Локомотив". Уже сегодня ждем Тимофея на тренировочном сборе клуба", - сказал Матюшенко.

Матюшенко отметил, что дальнейшие приобретения клуба на трансферном рынке маловероятны, однако не исключил покупку нападающего. "Думаю, что в оставшееся время до окончания перерыва у "Тосно" вряд ли будут новые игроки. Костяк команды сформирован и плодотворно готовится к возобновлению сезона, однако я не исключаю покупку или просмотр нападающего для клуба", - отметил собеседник ТАСС.

Маргасов перешел в "Локомотив" из самарских "Крыльев Советов" в марте 2017 года. В прошлом сезоне защитник сыграл за железнодорожников два матча в чемпионате России и одну игру в Кубке страны. В текущем сезоне футболист не провел за основную команду ни одной встречи, при этом сыграл пять матчей за молодежную команду "Локомотива".

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