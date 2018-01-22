Восемнадцать российских лыжников выполнили критерии отбора на ОИ-2018

ТАСС, 22 января. Сергей Устюгов и еще 17 российских лыжников выполнили критерии отбора на зимние Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Список спортсменов, выполнивших критерии, опубликован на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Помимо Устюгова, из лыжников на Игры отобрались Александр Большунов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко, Глеб Ретивых, Ермил Вокуев, Александр Кочетков, Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Наталья Матвеева, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Юлия Чекалева и Полина Толстых.