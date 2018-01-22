Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.01:
$ 56.63
€ 69.27
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Восемнадцать российских лыжников выполнили критерии отбора на ОИ-2018

Спорт
22 января, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Соревнования пройдут с 9 по 25 февраля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Устюгов

Сергей Устюгов

© EPA-EFE/PETER SCHNEIDER

ТАСС, 22 января. Сергей Устюгов и еще 17 российских лыжников выполнили критерии отбора на зимние Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Список спортсменов, выполнивших критерии, опубликован на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Помимо Устюгова, из лыжников на Игры отобрались Александр Большунов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко, Глеб Ретивых, Ермил Вокуев, Александр Кочетков, Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Наталья Матвеева, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Юлия Чекалева и Полина Толстых.

Смотрите также

Российские конькобежцы выразили надежду на положительные решения CAS по их делам

Мутко: российская команда перед ОИ-2018 обновлена на 80%

Мутко надеется, что молодые спортсмены смогут реализовать свой потенциал на ОИ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий незарегистрированные браки к официальным
2
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
3
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
4
"Мы можем применить оружие": военный летчик — о перехватах самолетов НАТО
5
Биография замминистра иностранных дел России Александра Грушко
6
Песков опроверг интерпретацию его слов о якобы имевших место встречах Путина и Порошенко
7
НАТО поздравила Грушко с назначением на пост замглавы МИД РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама