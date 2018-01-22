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ЦСКА после двух поражений в Единой лиге ВТБ победил "Нижний Новгород"

Спорт
22 января, 20:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 97:80

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ТАСС, 22 января. Московский ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" со счетом 97:80 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Петр Губанов (22). У армейцев больше всех очков набрал тяжелый форвард Андрей Воронцевич (17). У "Нижнего Новгорода" дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил центровой Владимир Веремеенко.

ЦСКА с 11 победами в 13 матчах занимает третье место в таблице, "Нижний Новгород" (3 победы в 11 играх) располагается на 11-м месте.

В следующем матче армейцы сыграют дома с подмосковными "Химками" 5 февраля, "Нижний Новгород" 3 февраля на выезде сыграет с петербургским "Зенитом".

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