"Трактор" и "Автомобилист" гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ

ТАСС, 22 января. Челябинский "Трактор" и екатеринбургский "Автомобилист" гарантировали себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, после того как их соперник по Восточной конференции хабаровский "Амур" со счетом 0:3 проиграл ярославскому "Локомотиву".

"Трактор" и "Автомобилист", имеющие по 90 очков, не опустятся ниже восьмого места в таблице Восточной конференции, а "Амур", идущий девятым (78), не сможет их обогнать. В плей-офф выходят восемь лучших команд. "Локомотив", победив "Амур", гарантированно начнет плей-офф дома.

Ранее от Восточной конференции в плей-офф вышли казанский "Ак Барс" и нижнекамский "Нефтехимик".