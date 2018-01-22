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"Трактор" и "Автомобилист" гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ

Спорт
22 января, 21:33 дата обновления: 22 января, 21:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Команды имеют в активе по 90 очков и не опустятся ниже восьмого места в таблице Восточной конференции

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ТАСС, 22 января. Челябинский "Трактор" и екатеринбургский "Автомобилист" гарантировали себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, после того как их соперник по Восточной конференции хабаровский "Амур" со счетом 0:3 проиграл ярославскому "Локомотиву".

"Трактор" и "Автомобилист", имеющие по 90 очков, не опустятся ниже восьмого места в таблице Восточной конференции, а "Амур", идущий девятым (78), не сможет их обогнать. В плей-офф выходят восемь лучших команд. "Локомотив", победив "Амур", гарантированно начнет плей-офф дома.

Ранее от Восточной конференции в плей-офф вышли казанский "Ак Барс" и нижнекамский "Нефтехимик".

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