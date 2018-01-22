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КХЛ должна продолжить привлекать девушек в качестве тренеров на Матчи звезд

Спорт
22 января, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

На прошедшем 13-14 января Матче звезд КХЛ помощниками главных тренеров сборных дивизионов работали девушки-телеведущие

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) должна продолжить практику проведения Матчей звезд с привлечением девушек в качестве ассистентов в тренерском штабе. Такое мнение журналистам высказала певица, амбассадор "Бесценной лиги" Лера Кудрявцева.

На прошедшем 13-14 января Матче звезд КХЛ помощниками главных тренеров сборных дивизионов работали девушки-телеведущие. Победителем Матча звезд стала сборная дивизиона Тарасова во главе с Игорем Никитиным и Софьей Гудим. Победителем мастер-шоу стала команда дивизиона Харламова с тренерами Андреем Назаровым и Марией Басс.

"Это очень круто, мне хотелось бы, чтобы в КХЛ продолжались такие традиции. Надо привлекать женскую аудиторию. Я бы была ужасным тренером: всех бы била, кричала, истерила. Я нервный в этом плане человек, который всегда хочет добиться результатов", - сказала Кудрявцева.

Традиция "Бесценная лига" является проектом КХЛ и компании "Мастеркард". Каждый месяц по результатам конкурсов на сайте проекта определяются 27 претендентов на звание "Бесценных болельщиков", которые претендуют на получение призов.

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