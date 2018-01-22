Бывший тренер саратовского "Сокола" возглавил крымский "Кызылташ"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Бывший тренер саратовского футбольного клуба "Сокол" Вадим Хафизов стал главным тренером футбольного клуба "Кызылташ" из Бахчисарая, сообщается на сайте крымского клуба.

"К своим обязанностям Вадим Феликсович приступил с 22 января. Тренер уже успел ознакомиться с инфраструктурой клуба и основным составом", - говорится в сообщении.

По словам президента клуба Альберта Куршутова, перед новым главным тренером ставятся только максимальные задачи. "Задачи, как всегда, максимальные. Внести свежести, инноваций и новый взгляд", - цитирует его слова клубный сайт.

Отмечается, что ранее Хафизов руководил саратовским "Соколом". Также он вывел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) "Химки", а в Кубке России дошел с подмосковной командой до 1/8 финала.

О чемпионате Крыма

Весенняя часть чемпионата Крыма по футболу стартует 3 марта матчем между симферопольским клубом "ТСК-Таврия" и "Кызылташем". Другие матчи 15-го тура пройдут 3 и 4 марта: керченский "Океан" примет "Крымтеплицу", "Севастополь" - ялтинский "Рубин", а феодосийская "Кафа" - лидера чемпионата "Евпаторию".

"Евпатория" завершила 2017 год лидером чемпионата Крыма, набрав 37 очков. Далее следуют "Севастополь" (32), "ТСК-Таврия" (29), "Крымтеплица" (21), "Океан" (19), "Кызылташ" (14), "Рубин" (5), "Кафа" (3).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь".