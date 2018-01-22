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Руководители Федерации гимнастики США ушли в отставку на фоне скандала с домогательствами

Спорт
22 января, 23:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, января. /ТАСС

В отставку подали глава совета управляющих Пол Парилла, его заместитель Джей Биндер, а также финансовый управляющий Битси Келли

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НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Трое членов руководящего совета Федерации гимнастики США объявили о своей отставке на фоне громкого скандала, связанного с домогательствами и сексуальным насилием по отношению к спортсменкам. Об этом федерация сообщила в понедельник в своем Twitter.

Как отмечается, в отставку подали глава совета управляющих Пол Парилла, его заместитель Джей Биндер, а также финансовый управляющий Битси Келли. Сообщается, что они покинули свои посты еще в воскресенье.

Нынешний президент федерации гимнастики Керри Перри поддержала данное решение. "Мы считаем, что этот шаг позволит нам более эффективно продвигаться вперед на пути к осуществлению преобразований в нашей организации", - приводятся ее слова в Twitter. Как отметила Перри, в данный момент федерация занимается поисками кандидатов на освободившиеся должности.

Скандал в Федерации гимнастики США возник после того, как теперь уже бывшего врача женской сборной Ларри Нассара обвинили в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении спортсменок, включая нескольких олимпийских чемпионок. Всего в насилии Нассара обвинили в общей сложности около 140 женщин. Сам он в ноябре прошлого года признался в суде в штате Мичиган в том, что домогался нескольких несовершеннолетних девушек. Сейчас над ним продолжается суд, вскоре ему должны вынести приговор.

В прошлом году Нассар уже был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии. В 2016 году сотрудники правоохранительных органов обнаружили на жестком диске его компьютера большой архив соответствующих материалов.

Нассар в период с 1996 по 2015 год работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная США по гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками. Скандал вокруг Нассара стал причиной ухода в отставку бывшего главы Федерации гимнастики США Стива Пенни.

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