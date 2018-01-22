"Северсталь" начнет подготовку к последним матчам "регулярки" КХЛ через две недели

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Хоккеисты "Северстали" начнут подготовку к двум заключительным матчам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) через две недели. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев.

"Северсталь" занимает девятое место в Западной конференции, уступая "Спартаку" при равенстве очков по количеству побед в основное время. Череповецкая команда в заключительных матчах регулярного чемпионата сыграет с ЦСКА (27 февраля) и СКА (1 марта).

"Дадим паузу ребятам, чтобы отдохнуть, побыть с семьями, и через две недели начнем подготовку к оставшимся двум играм", - сказал Гулявцев.

Череповецкая команда в понедельник в овертайме на выезде обыграла "Спартак" со счетом 4:3.

"Сегодня ребята отдавались игре, бились, сражались, игра была равная. Да, нам забили в ситуации "три на пять", но если бы "Спартак" еще забил при игре "четыре на пять", она была бы сделана. Мы, в свою очередь, дотерпели в овертайме. Эти два очка стоят трех, хотя нам может не хватить этого очка по итогам чемпионата", - отметил он.

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев посетовал на то, что игру команды на протяжении всего матча вело только звено автора хет-трика в матче Александра Хохлачева, Райана Стоа и Лукаша Радила. "Остальным необходимо было помочь первому звену, но, к сожалению, в игре не было целостности. Получилась потеря концентрации при третьем голе, когда мы немного не дотерпели. Потом мы выстояли в конце основного времени, однако в овертайме позиционно неправильно расположились", - отметил тренер.