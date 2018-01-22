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Хохлачев: "Спартаку" нужно забыть поражение от "Северстали" и готовиться к Риге

Спорт
22 января, 23:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

В понедельник "Спартак" в овертайме проиграл "Северстали" со счетом 3:4

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Александр Хохлачев

Александр Хохлачев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Хоккеистам московского "Спартака" не нужно зацикливаться на поражении от череповецкой "Северстали" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий красно-белых Александр Хохлачев.

В понедельник "Спартак" в овертайме проиграл "Северстали" со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Нападающий красно-белых Александр Хохлачев оформил первый хет-трик в КХЛ, забросив шайбы на 20-й, 35-й и 36-й минутах. В составе "Северстали" отличились Дмитрий Кагарлицкий (24), Матей Странски (29), Юрий Трубачев (50). Победную шайбу на четвертой минуте овертайма забросил Трубачев.

"Обидное поражение, нужно отдать должное Череповцу: они сравняли и выиграли. Пока не думал про свой хет-трик, все мысли только о поражении. Нет никакого уныния, просто, как я уже говорил, обидно, что проиграли. Нам нужно забыть это поражение и готовиться к Риге", - сказал Хохлачев.

Также нападающий отметил, что хоккеисты "Спартака" не делали прогнозов на раунд плей-офф. "Никаких раскладов на плей-офф не делали, выходили играть только на победу. Перед игрой с московским "Динамо" у нас была точно такая же ситуация, как сегодня. Обе команды бились, но в итоге "Северсталь" оказалась сильнее", - отметил Хохлачев.

"Северсталь" прервала серию из трех поражений. "Спартак" набрал 79 очков в 53 матчах и занимает восьмое место в Западной конференции. "Северсталь" с 79 очками в 54 играх расположилась на девятой позиции.

В следующем матче 24 января "Спартак" на своем льду примет рижское "Динамо". "Северсталь" 27 февраля на выезде сыграет с московским ЦСКА.

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