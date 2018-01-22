Албания не сможет принять ЧЕ-2018 по тяжелой атлетике из-за проблем с допингом

ТАСС, 22 января. Чемпионат Европы 2018 года по тяжелой атлетике, который должен был пройти в Албании, будет перенесен в другую страну и может не состояться в запланированные сроки, так как организаторы турнира ушли в отставку из-за проблем с допингом. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

Ранее президент Албанской федерации тяжелой атлетики и члены исполнительного комитета организации подали в отставку. Это произошло после того, как допинг-тест албанской тяжелоатлетки Ромелы Бегай, взятый на чемпионате мира в США в декабре 2017 года, дал положительный результат. Это уже второй раз, когда спортсменка попадается на употреблении запрещенных веществ, впервые ее допинг- проба дала положительный результат на ЧМ-2014 в Казахстане. Как сообщает портал Inside the games, данное событие вызвало большой резонанс в албанском обществе и СМИ, что вынудило руководство федерации подать в отставку.

В связи с этим федерация не сможет организовать чемпионат Европы, который должен был стартовать в столице страны Тиране в конце марта. "В Албании сейчас нет федерации, там некому организовывать чемпионат Европы", - приводит Inside the games слова генерального секретаря EWF Хасана Аккуса. Изначально турнир должен был пройти с 26 марта по 1 апреля 2018 года.

EWF рассматривает два варианта решения данной проблемы. Организация может найти другую страну, которая будет готова принять чемпионат Европы и провести его в запланированные сроки. Или перенести сроки проведения соревнований, чтобы дать новой принимающей стороне время подготовиться к чемпионату. Приоритетной задачей для EWF является проведение турнира с 26 марта по 1 апреля.

В данный момент EWF ведет переговоры с несколькими национальными федерациями по вопросу выбора новой страны- хозяйки чемпионата Европы. Среди претендентов на проведение турнира в СМИ называются Швеция, Румыния и Грузия.

Изначально чемпионат Европы должен был пройти в турецком городе Анталья. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) 30 сентября на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год национальные федерации России, Турции, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдавии и Украины, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. В связи с этим турецкая сторона была лишена права принимать чемпионат Европы, так как турецкие спортсмены не имели права участвовать в соревнованиях. 14 октября на конгрессе EWF было принято решение о переносе турнира в Албанию.