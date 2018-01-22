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Колобков надеется на справедливое решение CAS по делам российских спортсменов

Спорт
22 января, 23:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

В понедельник в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Играх

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министр спорта России Павел Колобков выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет справедливое решение по делам российских спортсменов. Об этом он рассказал ТАСС.

В понедельник в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В понедельник рассматривались дела отстраненных российских конькобежцев Александра Румянцева, Ольги Фаткулиной, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева.

"Сегодня в CAS рассмотрели апелляции наших конькобежцев. Никаких прогнозов делать не буду, все решения объявят не ранее 30 января. Ребята настроены оптимистично, даже несмотря на то, что вопрос об участии действующих спортсменов в Играх-2018 и в случае удовлетворения апелляции останется открытым. Мы рассчитываем на справедливое решение", - сказал Колобков.

Слушания будут продолжаться до 27 января. Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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