"Суонси" прервал 14-матчевую беспроигрышную серию "Ливерпуля" в чемпионате Англии

ТАСС, 23 января. "Ливерпуль" проиграл "Суонси" со счетом 0:1 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Англии.

Гол на 40-й минуте забил Алфи Моусон.

Таким образом, прервалась 14-матчевая беспроигрышная серия "Ливерпуля" в чемпионате Англии. Последний раз клуб уступил "Тоттенхэму" со счетом 1:4 в девятом туре.

"Ливерпуль" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 47 очков. "Суонси" остался на последней строчке с 20 очками.

В следующем туре "Ливерпуль" 30 января в гостях сыграет с "Хаддерсфилдом", а "Суонси" в тот же день примет "Арсенал".