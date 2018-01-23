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"Суонси" прервал 14-матчевую беспроигрышную серию "Ливерпуля" в чемпионате Англии

Спорт
23 января, 0:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0

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ТАСС, 23 января. "Ливерпуль" проиграл "Суонси" со счетом 0:1 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Англии.

Гол на 40-й минуте забил Алфи Моусон.

Таким образом, прервалась 14-матчевая беспроигрышная серия "Ливерпуля" в чемпионате Англии. Последний раз клуб уступил "Тоттенхэму" со счетом 1:4 в девятом туре.

"Ливерпуль" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 47 очков. "Суонси" остался на последней строчке с 20 очками.

В следующем туре "Ливерпуль" 30 января в гостях сыграет с "Хаддерсфилдом", а "Суонси" в тот же день примет "Арсенал".

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