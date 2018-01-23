"Торонто" вызвал из фарм-клуба российского хоккеиста Валиева

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" вызвал из фарм-клуба российского защитника Рината Валиева. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Торонто" сделал такой переход после повреждения другого защитника Моргана Райлли, который был помещен в список травмированных.

22-летний Валиев провел в этом сезоне 29 матчей в Американской хоккейной лиге за "Торонто", в которых набрал 8 очков (1 шайба + 7 передач). Последний раз он играл в НХЛ в сезоне-2015/16, когда провел 10 матчей.