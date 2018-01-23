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Форвард "Тоттенхэма" Кейн признан лучшим футболистом 2017 года в Англии

Спорт
23 января, 2:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Лучшим молодым игроком был назван вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд

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ТАСС, 23 января. Нападающий Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейн признан игроком года в стране. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Федерацию футбола Англии.

Победитель был определен по итогам голосования, проведенного среди болельщиков национальной команды.

В 2017 году 24-летний форвард принял участие в 46 матчах в составе "Тоттенхэма" и забил 49 мячей. В составе сборной Англии на его счету семь мячей в шести играх.

Лучшим молодым игроком Англии был назван вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд.

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