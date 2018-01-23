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Яковлев: футболисты "Анжи" получили удовольствие от контрольного матча с "Заглембе"

Спорт
23 января, 4:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Махачкалинский клуб выиграл со счетом 3:0

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ТАСС, 23 января. Футболисты "Анжи" получили удовольствие от контрольного матча с польским "Заглембе" на тренировочном сборе в Турции. Об этом рассказал полузащитник Павел Яковлев, чьи слова приводит официальный сайт махачкалинского клуба.

Встреча прошла в понедельник и закончилась победой "Анжи" со счетом 3:0. Голы на счету Арсена Хубулова, Квадво Поку и Александра Прудникова.

"Если говорить про игру, то надо отметить, что мы забили очень быстрый гол. Это на самом деле нам помогло, а еще хочется отметить, что не было равнодушных на поле, было много движений. Игра понравилась и мы получили удовольствие от нее", - сказал Яковлев.

"Главный тренер настраивал нас на эту игру, как на официальную. Поэтому ребята все настроились. В принципе и без этого мы понимаем, что надо серьезно поработать, чтобы в сезоне выглядеть лучше", - добавил футболист.

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