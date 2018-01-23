Олимпийская форма в нейтральных цветах

Парадная форма сборной России была специально переделана для выступления команды в южнокорейском Пхёнчхане под олимпийским флагом — без герба страны и российского триколора. В репортаже ТАСС — о том, как получали олимпийское обмундирование шорт-трекисты, и как радостное событие неожиданно для всех омрачил очередной виток допингового скандала.

Выдача формы происходит во флагманском магазине официального экипировщика Олимпийского комитета России (ОКР) компании ZASPORT, расположенном на Новом Арбате. Весь процесс продлится с 22 января по 7 февраля — по мере отъезда команд на финальные сборы перед Играми.

В течение последних недель экипировщику пришлось как следует потрудиться, чтобы успеть изменить дизайн формы в соответствии с регламентом Международного олимпийского комитета. 5 декабря исполком организации запретил атлетам выступать на Играх-2018 под флагом России, но допустил к соревнованиям чистых российских спортсменов. При этом форма и аксессуары участников сборной не могут содержать герб России и эмблему ОКР. Также цветовая гамма экипировки не должна складываться в национальный флаг.

"Решили поддержать наших спортсменов"

Итоговый вариант олимпийской формы уже получил одобрение со стороны МОК. "Мы собрались всей командой и приняли решение, что должны поддерживать наших спортсменов, понимали, что будем работать 24 часа в сутки, — рассказала журналистам глава компании ZASPORT Анастасия Задорина. — В первую очередь сделали эскизы, дизайн, комментарии, отправили все это в МОК. Потом наш представитель поехал в штаб-квартиру организации в Лозанне, где мы полностью представили все элементы одежды. Нам сразу их утвердили без каких-либо нареканий".

Основные цвета коллекции — красный, белый и серый. На одежду и аксессуары нанесен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia. "Естественно, мы не могли изменить за такой короткий срок, например, обувь. Поэтому что-то пришлось заклеить. Однако большая часть экипировки была полностью перешита", — отметила Задорина.

Крой и конструкция экипировки для выступления под олимпийским флагом остались прежними. "Это было согласовано со спортсменами, форма им нравится, в ней удобно ходить, — подчеркнула дизайнер. — Уже сегодня мы слышали от ребят хорошие отзывы. Тем не менее надеемся, что на закрытие Игр наша команда сможет прийти в первоначальном варианте экипировки с национальной символикой и цветами".

По словам Задориной, парадную форму получат все без исключения российские спортсмены. Включая тех, кто не захочет, либо не сможет принять участие в Олимпиаде. "Думаю, спортсменам будет приятно иметь эту экипировку на память", — уточнила она.

Экипировка на фоне скандала

В первых рядах новую форму 22 января получили лыжники и конькобежцы. Для освещения процесса выдачи экипировки шорт-трекистов были приглашены представители СМИ. Но по несчастливому совпадению именно в этот момент в прессе появилась информация о возможном решении МОК о недопуске к Олимпиаде сразу трех представителей российского шорт-трека. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, в этот список вошли шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и его партнеры по команде Владимир Григорьев и Денис Айрапетян.

В итоге Ан и Григорьев к журналистам и вовсе не вышли, предпочитая получить чемодан с экипировкой без посторонних глаз. Айрапетян, напротив, с удовольствием позировал в олимпийской одежде. Их коллеги по сборной выглядели слегка растерянными и наотрез отказались от комментариев по волнующей всех теме. Главный тренер шорт-трекистов Андрей Максимов сохранял привычную невозмутимость, но и человеком, полностью довольным жизнью, не выглядел. Весь процесс выдачи олимпийской формы и общения с прессой прошел в нервозной суматохе, после чего, казалось, обе стороны вздохнули с нескрываемым облегчением.

Что касается самой экипировки, то здесь шорт-трекисты оказались куда более многословными. "Форма получилась очень красивой и качественной, спасибо компании-экипировщику, — сказал чемпион мира, лидер сборной России Семен Елистратов. — Цвета мне нравятся, только жаль, что нигде нет российского флага и надписей Team Russia. Также для меня как для профессионального спортсмена было важно, чтобы экипировка была практичной, быстро сохла после стирки".

Елистратов порадует брата

Каждый спортсмен получил порядка 70 предметов одежды и аксессуаров — старый вариант экипировки и новый, подогнанный под регламент МОК. В состав комплекта вошли тренировочный, горнолыжный, парадный костюмы, пуховик, различные футболки, шарфы, шапки и другие предметы одежды.

"Я спокойно отношусь к логотипу OAR и буду носить эти вещи даже после завершения Олимпиады, — подчеркнул Елистратов. — Думаю, что-то из этой одежды перепадет и моему брату. Он такого же роста, как и я. Брат любит олимпийскую экипировку и с удовольствием носит".

"Форма получилась стильная и модная. Раньше сборную России экипировала другая компания, мы привыкли к одному, а новая экипировка совсем другая. Немного более современная. Думаю, мы привыкнем, пройдет немного времени и все будет замечательно", — добавил спортсмен.

Как отметила еще одна представительница команды Софья Просвирнова, получать олимпийскую экипировку атлетам всегда очень волнительно. "Этот процесс всегда приносит много ярких, но положительных эмоций, — заметила она. — Мне нравятся вещи, которые нам предстоит носить в Южной Корее, особенно парка. А еще я даже самостоятельно приобрела здесь кофту. Считаю, что в этих вещах сборная России будет выглядеть стильно на Олимпиаде".

О том, что компания ZASPORT стала новым лицензиатом ОКР, было объявлено 2 февраля. Организация была создана российским дизайнером Анастасией Задориной в 2012 году. На предыдущих восьми зимних и летних Играх в роли генерального партнера олимпийской команды России и официального поставщика экипировки выступала компания Bosco.

Екатерина Мухлынина