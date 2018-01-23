Семья фигуриста Букина в шоке от решения МОК о недопуске спортсмена на Игры

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Семья российского фигуриста Ивана Букина находится в шоке от решения Международного олимпийского комитета (МОК) не выдавать спортсмену приглашения на Игры в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС рассказала Наталья Бестемьянова, которая завоевала золото Олимпиады в Калгари 1988 года в дуэте с Андреем Букиным, отцом Ивана.

Во вторник первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан. Позже Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила о том, что Ксения Столбова (парное катание) и Иван Букин (танцы на льду) также не получили приглашения на Игры. Букин выступает в паре с Александрой Степановой.

"Людей "отцепили" от главного старта в жизни, они оказались совершенно беззащитны за две недели до Игр, - подчеркнула Бестемьянова. - Времени нет ни на апелляции, ни на суды. Я говорила сейчас с мамой Ивана, семья просто в шоке - они жили знанием, что Ваня никогда не был замешан ни в одной истории с допингом, что он спокойно готовится к Играм. А получается, чем ты лучше катаешься, тем вернее тебя отстранят?"

"Самое отвратительное в этом то, что МОК отцепляет людей, не объясняя причин. А без мотивации не с чем идти в суд, иначе мы сделали бы это уже сегодня, - заявила Бестемьянова. - Они выбивают сильных, действуя так, чтобы мы все возмутились, а сборная не поехала на Олимпиаду?"

Степанова и Букин в Пхёнчхане могли сделать заявку на Игры-2022

"Степанова и Букин были нашей надеждой на будущей Олимпиаде в Пекине, и в Южной Корее они должны были сделать свою первую заявку на это. Ксения Столбова и Федор Климов - это одна из пар, которая могла бороться за первое место. И это не политизировано? Им нужно, чтобы мы на восемь лет выпали из олимпийского движения, и поэтому теперь будут тянуть как можно дольше", - заявила олимпийская чемпионка.

"Любой спортсмен, который посвятил свою жизнь спорту, он все равно что ребенок. Он знает, что если будет делать свое дело добросовестно, то получит результат, доверяет своему тренеру и всем, кто с ним работает, - рассказала собеседница ТАСС. - А что сейчас происходит? Как после этого детей в спорт привлекать?"

"Сегодня Федерация фигурного катания на коньках России сделала заявление в довольно жестком тоне. И я подписываюсь там под каждым словом", - подчеркнула Бестемьянова.

Букин в паре с Александрой Степановой является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства Олимпийского комитета России. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на Играх под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме. Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.