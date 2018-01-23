Главный тренер саночников Демченко назвал странным решение МОК лишить его дочь Олимпиады

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко назвал странным и безосновательным решение Международного олимпийского комитета (МОК) не включать его дочь саночницу Викторию Демченко в список потенциальных участников Игр-2018. Об этом Альберт Демченко сообщил ТАСС.

ТАСС ранее сообщил, что Виктории Демченко нет в списке потенциальных участников Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, утвержденном МОК.

"Странные вещи происходят - вычеркнули из числа участников Олимпийских игр вторую Демченко, и я вообще не понимаю, чем было вызвано такое решение, - заметил Демченко- старший. - Хоть какое-то обоснование случившемуся мы должны, наверно, услышать? Федерация будет бороться за права всех отстраненных спортсменов, и за Викторию в том числе. Никого оставлять не собираемся".

22-летняя Демченко не принимала участие в Олимпийских играх в Сочи. Наивысшим достижением спортсменки является серебро чемпионата Европы - 2015 в Сочи в женских соревнованиях.

В конце прошлого года Альберт Демченко решением МОК на основании показаний бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова был лишен двух серебряных наград ОИ-2014, на него также был наложен пожизненный запрет на участие в Олимпиадах. Демченко подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение МОК, слушание дела запланировано на 25 января.

От участия в Олимпийских играх отстранена также лидер женской сборной России Татьяна Иванова, чье дело также 25 января будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде.