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УЕФА не нашел нарушений правил финансового fair-play в переходах Неймара и Мбаппе в ПСЖ

Спорт
23 января, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Ранее французская газета L'Equipe сообщала, что сделка обойдется ПСЖ в €180 млн

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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 23 января. Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) не выявил нарушений со стороны французского ПСЖ в трансферах Килиана Мбаппе и Неймара. Об этом сообщает Sport.fr со ссылкой на L'Equipe.

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ПСЖ в минувшее трансферное окно пополнился форвардом испанской "Барселоны" Неймаром и нападающим "Монако" Килианом Мбаппе. По официальной информации, Неймар самостоятельно выкупил свой контракт у испанской команды, заплатив сумму отступных в размере €222 млн, что сделало его самым дорогим футболистом мира. Однако по информации испанских СМИ, указанную сумму за Неймара заплатили представители ПСЖ.

Мбаппе перешел в парижскую команду на правах аренды, затем ПСЖ приобретет игрока (активирует опцию выкупа) и подпишет с ним контракт до 30 июня 2022 года. Ранее французская газета L'Equipe сообщала, что сделка обойдется ПСЖ в €180 млн.

Проект финансового fair play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Теперь клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и налоговыми службами.

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