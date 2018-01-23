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МОК не включил бобслеистов Кошелева и Шокшуеву в список потенциальных участников ОИ-2018

Спорт
23 января, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Причины, по которым приняты эти решения, до Федерации бобслея России не доведены

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© EPA/URS FLUEELER

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Бобслеисты Роман Кошелев и Юлия Шокшуева отсутствуют в списке спортсменов, приглашенных Международным олимпийским комитетом (МОК) на Олимпийские игры в Пхёнхчане. Об этом сообщил ТАСС пресс- атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.

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"По информации, которую получила Федерация бобслея России, разгоняющие сборной команды Роман Кошелев и Юлия Шокшуева, а также тренер-механик Евгений Попов не получат приглашения МОК для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Причины, по которым приняты эти решения до федерации не доведены", - заметила Макарова.

От участия в Олимпийских играх в конце прошлого года были отстранены скелетонисты Елена Никитина, Александр Третьяков, Мария Орлова и Ольга Потылицына, а также бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин. Не могут быть аккредитованы на Игры президент Федерации бобслея России Александр Зубков и тренер сборной России по скелетону Сергей Чудинов.

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