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Российские сноубордисты предварительно допущены к участию в Олимпиаде

Спорт
23 января, 16:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Об этом ТАСС сообщил глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров

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Алена Заварзина

Алена Заварзина

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские сноубордисты предварительно получили приглашения для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров.

Во вторник первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.

"На данный момент заявка, поданная нами, утверждена", - заявил Тихомиров.

Предварительный список российских сноубордистов, заработавших олимпийские квоты, на данный момент выглядит следующим образом: Андрей Соболев, Вик Уайлд, Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Логинов, Алена Заварзина, Екатерина Тудегешева, Екатерина Хатомченкова, Наталья Соболева (параллельный гигантский слалом); Никита Автанеев (хаф-пайп); Николай Олюнин, Даниил Дильман, Мария Васильцова, Кристина Пауль, Юлия Лаптева (борд-кросс); Влад Хадарин, Антон Мамаев, Софья Федорова (слоупстайл и биг-эйр).

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Итоговый состав спортсменов на Олимпийские игры формируется на основании рейтинга Международной федерации лыжного спорта (FIS), но тренерский штаб может изменить состав в соответствии с утвержденными критериями отбора. ФСР объявит итоговый состав на Олимпиаду после 28 января.

Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях в Пхёнчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.

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