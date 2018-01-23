Коган: отсутствие в списках приглашенных на ОИ фигуристов Букина и Столбовой стало шоком

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать на Игры в Пхёнчхане российских фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина стало шоком. Об этом журналистам заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Во вторник первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан. Позже Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила о том, что Ксения Столбова (парное катание) и Иван Букин (танцы на льду) также не получили приглашения на Игры. Букин выступает в паре с Александрой Степановой, Столбова - с Федором Климовым.

"Для нас явилось шоком сообщение о том, что в предварительных списках нет наших двух фигуристов. Оказалось, что таким образом у нас выбивается два номера основной команды. Мы не понимаем оснований, по которым их не допускают. Все спортсмены проходят необходимое допинг- тестирование, к ним не было претензий. Это достаточно абсурдное решение, которое в том числе дискредитирует МОК", - сказал Коган.

"Мы считаем, что спортсмены должны остаться, мы не собираемся их менять. Мы будем бороться, оставляем их в составе команды, но времени почти нет", - добавил он.

Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях в Пхёнчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.