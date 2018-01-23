Лишенный золота ОИ за допинг штангист из Казахстана Ильин дисквалифицирован на два года

ТАСС, 23 января. Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин, который был лишен золотых медалей Олимпийских игр 2008 и 2012 годов за нарушение антидопинговых правил, дисквалифицирован Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) на два года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее IWF сообщала, что после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов образцы Ильина дали положительный результат. Комиссия IWF, проводившая слушания по делу Ильина, применила к спортсмену максимально строгое наказание в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Несмотря на то, что тяжелоатлет нарушил антидопинговые правила дважды, что должно было привести к пожизненной дисквалификации, IWF рассматривала эти нарушения как одно.

Всемирный антидопинговый кодекс гласит: "Нарушение антидопинговых правил будет считаться вторым нарушением только тогда, когда антидопинговая организация сможет доказать, что спортсмен или иное лицо совершили второе нарушение антидопинговых правил после того, как ими было получено уведомление о первом нарушении, либо после того, как антидопинговая организация предприняла разумные усилия для уведомления о первом нарушении антидопинговых правил. Если же антидопинговая организация не может это доказать, нарушения должны рассматриваться вместе как первое нарушение, и наложение санкций должно основываться на нарушении, которое влечет применение более строгой санкции".

Ильин не был уведомлен о нарушении антидопинговых правил на Играх в Пекине в 2008 году, прежде чем второй раз нарушил их на Играх в Лондоне в 2012 году. Таким образом, нарушение Ильиным антидопинговых правил в Лондоне нельзя рассматривать как повторное нарушение.

"IWF стремится вводить санкции, которые соразмерны ущербу, причиненному спорту. IWF обращается к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) с просьбой обсудить возможность изменения соответствующих правил в кодексе, чтобы они принимали во внимание случаи, когда проводился повторный анализ допинг-проб, как было с Олимпиадами в Пекине и Лондоне", - сказано в сообщении.

Как сообщала ранее Федерация тяжелой атлетики Казахстана, дисквалификация Ильина отсчитывается с момента обнаружения нарушений, то есть с 10 июня 2016 года. Таким образом, срок отстранения спортсмена истечет в июне 2018 года, но Ильин не сможет выступать на соревнованиях до 19 октября 2018 года из-за отстранения национальной федерации. Исполком IWF 30 сентября на основании доклада специальной комиссии отстранил на один год национальные федерации России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила.