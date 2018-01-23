Глава НОК Болгарии назвала политическим решение МОК не приглашать ряд атлетов РФ на ОИ

СОФИЯ, 23 января. /ТАСС/. Председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Болгарии Стефка Костадинова считает, что в вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2018 вмешалась политика. Такое мнение действующая рекордсменка мира в прыжках в высоту высказала во вторник в интервью Болгарского национальному телевидению.

"Каждый, кто употреблял [запрещенные вещества], должен быть наказан. Но я не согласна с тем, что спортсмены, мои коллеги, которые много лет работали, чтобы участвовать в этом огромном форуме, тоже были наказаны. Мое мнение, что это уже политика", - сказала Костадинова.

Во вторник стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в приглашении на Олимпиаду в Южной Корее целому ряду ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков и Евгений Гараничев, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, а также фигуристы Ксения Столбова (парное катание) и Иван Букин (танцы на льду). ОКР предоставил МОК список спортсменов для участия в Олимпиаде, специальная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон выбрала из них тех, кого МОК готов пригласить на Игры.

В понедельник список был передан российской стороне, которая должна сформировать заявку из отобранных МОК спортсменов. Ранее сообщалось, что окончательный список россиян, которых МОК пригласит на Олимпиаду, должен быть обнародован до 28 января, но в настоящее время российская сторона работает над тем, чтобы этот срок был сдвинут.

Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях в Пхёнчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.

Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля.