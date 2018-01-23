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Россиянин Витюгов обыграл норвежца Деверо на старте шахматного фестиваля в Гибралтаре

Спорт
23 января, 23:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Другой российский шахматист Даниил Дубов уступил англичанину Гэри Квиллану

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Никита Витюгов

Никита Витюгов

© Евгений Епанчинцев/ТАСС

ТАСС, 23 января. Российский гроссмейстер Никита Витюгов одержал победу над норвежцем Максимом Деверо в первом туре шахматного фестиваля, который проходит в Гибралтаре.

Другой российский шахматист Даниил Дубов уступил англичанину Гэри Квиллану. Александр Мотылев победил испанца Эмилио Мигеля Санчеса Хереса, Григорий Опарин - француза Флавио Переса, Михаил Антипов - американца Илона Шварца, Павел Трегубов - мальтийца Ти Мифсуда, Андрей Есипенко - француженку Нино Майсурадзе, Сергей Григорянц - норвежца Йоханнеса Луангтепа Квислу, Юрий Горячкин - хорвата Марина Босиочича.

Армянин Левон Аронян сыграл вничью с венгеркой Анитой Гарой, индийский гроссмейстер Пентала Харикришна - со своим соотечественником Хемантом Шармой, вьетнамец Ле Куанг Льем - с индийцем Притху Гуптой. Француз Максим Вашье-Лаграв обыграл австрийца Феликса Блобергера, американец Хикаро Накамура - шотландца Алана Тэйта, чех Давид Навара - немца Томаса Петца, украинец Василий Иванчук - норвежца Йонаса Бюля Бьерре, поляк Ян-Кшиштоф Дуда - венгерку Сидонию Вайду, китаец Ван Хао - Алехандро Переса-Гарсию, англичанин Майкл Адамс - шведа Нильса-Густава Ренмана, венгр Рихард Раппорт - норвежца Вегара Коя Гандруда.

Традиционный открытый шахматный турнир проводится в Гибралтаре в 16-й раз. Главный турнир фестиваля в Гибралтаре пройдет по швейцарской системе в 10 туров с 23 января по 1 февраля. Победитель получит 25 тыс. фунтов стерлингов призовых (около $35 тыс.), лучшая в женском зачете - 15 тысяч фунтов.

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