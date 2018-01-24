Форвард "Лады" Рахимуллин дисквалифицирован на пять матчей КХЛ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Нападающий тольяттинской "Лады" Дамир Рахимуллин дисквалифицирован на пять матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

22 января в третьем периоде матча против "Сибири" Рахимуллин толкнул на борт защитника соперника Кирилла Воробьева, в результате чего тот получил сотрясение мозга и перелом скуловой дуги. Хоккеист пропустит из-за травмы три недели.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего гостей Дамира Рахимуллина наказание по правилу 520 б (Толчок на борт) "Руководства по судейству сезона-2017/18" - большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5+20), а также согласно п. 1.12. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Ладе" осталось провести два матча в регулярном чемпионате КХЛ нынешнего сезона. Клуб занимает 14-е место в Восточной конференции и на выход в плей-офф не претендует.