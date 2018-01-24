РФС будет рассматривать, прежде всего, регионы для проведения матчей Лиги наций

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Российский футбольный союз (РФС) при определении места проведения матчей Лиги наций, прежде всего, будет рассматривать варианты в регионах страны. Об этом ТАСС сообщил и.о. президента организации Александр Алаев.

Сборная России сыграет во второй группе дивизиона В вместе с командами Швеции и Турции. Матчи пройдут в сентябре-ноябре 2018 года.

"Вопрос с местом проведения матчей еще только предстоит обсудить, но мы понимаем, что у нас есть наследие чемпионата мира, так что выбор теперь очень большой. Это будут приятные хлопоты. Мы всегда говорили, что хотим, чтобы сборную видели не только в Москве и Санкт-Петербурге, так что, прежде всего, будем рассматривать варианты с другими регионами", - ответил Алаев на соответствующий вопрос.

Лига наций - новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), целью которого является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. Национальные команды распределены по четырем дивизионам в зависимости от рейтинга УЕФА.