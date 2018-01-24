УЕФА передал РФС новую бронзовую медаль ЧЕ-2008 для Владимира Быстрова

ЛОЗАННА /Швейцария/, 24 января. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский футбольный союз (РФС) получил новую медаль чемпионата Европы 2008 года для полузащитника Владимира Быстрова. Об этом ТАСС сообщил и. о. президента организации Александр Алаев.

В октябре Быстров рассказал, что после ограбления его дома в 2015 году попросил РФС помочь восстановить медали за Евро-2008 и за победы в чемпионатах России.

"Мы обратились к руководству УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций], они откликнулись на нашу просьбу и сделали новую медаль для Владимира. Теперь этот вопрос закрыт, мы рады, что у Быстрова снова будет столь ценная награда. Теперь мы будем заниматься восстановлением наград, которые Владимир заработал на внутреннем уровне", - сказал Алаев.

На чемпионате Европы 2008 года сборная России дошла до полуфинала, в котором уступила будущим победителям турнира испанцам (0:3). Быстров принял участие в двух матчах группового этапа.