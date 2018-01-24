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Сорокин не сомневается, что стадион ЧМ-2018 в Самаре будет готов к тестовым матчам

Спорт
24 января, 16:34 UTC+3 БРОННИЦЫ /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее в среду вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что строительство стадиона в Самаре идет с жестким отставанием

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Председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© Донат Сорокин/ТАСС

БРОННИЦЫ /Московская область/, 24 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководство оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018" не сомневается, что стадион "Самара-Арена" будет готов к проведению тестовых мероприятий, которые запланированы на апрель. Об этом ТАСС сообщил председатель оргкомитета Алексей Сорокин.

Ранее в среду вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что строительство стадиона в Самаре идет с жестким отставанием, но до 1 апреля арену планируется сдать в эксплуатацию.

"Отставание есть, но самое главное, что к чемпионату мира и тестовым матчам стадион будет готов - в этом у нас нет сомнений, - сказал Сорокин. - К апрелю будет полная готовность с временной инфраструктурой и пусконаладкой, а строительная будет раньше".

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. Стадион "Самара-Арена" примет шесть матчей - четыре игры групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

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