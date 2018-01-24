Демченко и Иванова посетили два заседания CAS перед началом слушаний по их делу

ЖЕНЕВА, 24 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко и член команды Татьяна Иванова посетили два слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям пожизненно отстраненных от Олимпийских игр российских спортсменов перед тем, как начнутся слушания по их делу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В понедельник в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В первый день были заслушаны дела четырех конькобежцев, днем позже - пяти скелетонистов.

"Наши слушания только завтра, - пояснила журналистам президент Федерации санного спорта России Наталия Грат, которая также находится в Женеве. - Но мы хотим быть в курсе событий, поэтому посещаем слушания".

"Очень важно, чтобы спортсмены были услышаны. Они - чистые спортсмены, которые не принимали допинг. Надеемся на справедливое решение", - добавила она.

Участник семи Олимпиад Демченко на Играх-2014 завоевал две серебряные медали - в личном турнире и в эстафете, в активе Ивановой серебро в эстафете. Сразу после окончания олимпийского сезона Демченко принял решение завершить карьеру спортсмена.

Решение по апелляциям российских спортсменов CAS начнет озвучивать не раньше 30 января.