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Представление команды Турции - соперника сборной России в футбольной Лиге наций

Спорт
24 января, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Турецкая сборная лишь дважды выступала на чемпионатах мира, в 1954 году не сумев преодолеть первую стадию, зато в 2002 году заняв третье место

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Футболисты сборной Турции

Футболисты сборной Турции

© EPA/ABEDIN TAHERKENAREH, архив

ТАСС, 24 января. Сборная Турции стала одним из соперников российской команды на предварительной стадии футбольной Лиги наций. Турецкая сборная занимает 41-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), не сумев пробиться на чемпионат мира 2018 года.

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Турецкая сборная лишь дважды выступала на чемпионатах мира, в 1954 году не сумев преодолеть первую стадию, зато в 2002 году заняв третье место. Значится в активе сборной Турции и один удачный чемпионат Европы - в 2008 году, когда она, как и команда России, добралась до полуфинала. В 2000 году турки играли в четвертьфинале, тогда как на турнирах 1996 и 2016 годов не сумели выйти из группы. В 2003 году сборная Турции заняла третье место на Кубке конфедераций.

Вплоть до 1990-х годов сборная Турции была заурядной командой, лишь раз пробившись на крупный турнир. Однако с усилением местного чемпионата сборная добилась немалого прогресса, в стране появились звезды европейского масштаба, самыми известными стали голкипер Рюштю Речбер, полузащитник Йилдырай Баштюрк и особенно форвард Хакан Шюкюр, который с 51 голом остается лучшим бомбардиром в истории команды. Новое поколение турецких футболистов также достаточно талантливо, однако команда не сумела отобраться уже на четвертый чемпионат мира подряд, хотя ее возглавляли все лучшие тренеры страны, а также Гус Хиддинк.

В августе 2017 года сборную Турции принял румынский специалист Мирча Луческу, ранее уже работавший в местных клубах. Знаменитым Луческу стал в одной из сильнейших команд Украины "Шахтере", а в 2016 году принял "Зенит", с которым не сумел даже выйти в Лигу чемпионов. После неудачного сезона в "Зените" Луческу был призван спасти плохо складывавшийся отборочный турнир чемпионата мира - 2018, однако под его руководством турки проиграли конкурентам с Украины и из Исландии (на своем поле - 0:3), сумев победить лишь хорватов и довольствоваться ничьей с финнами.

Молодежь в Турции есть

Оставшись почти на год без официальных матчей, сборная Турции наверняка проведет обновление состава, благо молодые таланты в команде есть - это прежде всего полузащитники Хакан Чалханоглу из "Милана", Ченгиз Ундер из другого итальянского клуба - "Рома", выступающий в испанской "Сельте" Эмре Мор, новичок английского "Эвертона" форвард Дженк Тосун и его коллега по амплуа Энес Унал из испанского "Вильярреала". 30 лет капитану команды полузащитнику Арде Турану, который покинул испанскую "Барселону", отправившись на родину в "Истанбул Башакшехир".

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Сборные СССР/России и Турции провели 17 матчей, из которых 14 приходятся еще на советские времена. Отечественные команды потерпели лишь два поражения при одной ничьей. Восемь матчей были официальными - сборные СССР и Турции играли в отборочных турнирах чемпионатов мира 1962 (1:0, 2:1), 1970 (3:0, 3:1) и 1990 годов (1:0, 2:0). В отборе к Евро-1976 команды обменялись домашними победами - 3:0 в Киеве и 1:0 в Измире, при этом советская сборная проиграла, уже гарантировав себе путевку в финальный турнир.

Сборные России и Турции провели три товарищеские встречи. Российские футболисты победили со счетом 1:0 в 1994 году в Бурсе (мяч забил Дмитрий Радченко) и в 1998-м в Москве (отличился Владимир Бесчастных). В августе 2016 года в Анталье в первом матче сборной России под руководством Станислава Черчесова была зафиксирована нулевая ничья.

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