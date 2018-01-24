Баскетболистки курского "Динамо" обыграли "Галатасарай" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 24 января. Женский российский баскетбольный клуб "Динамо" из Курска со счетом 92:67 одержал победу над турецким "Галатасараем" в выездном матче 13-го тура группового этапа Евролиги.

Самыми результативными баскетболистками встречи стали защитник "Динамо" Наталья Жедик и центровая "Галатасарая" Эвелина Кобрин, обе набрали по 15 очков.

В турнирной таблице группы А "Динамо" занимает первое место с 26 очками. "Галатасарай" с 19 баллами идет четвертым. В четвертьфинал Евролиги выходят по четыре лучшие команды из двух групп, пятая и шестая команды отправятся в плей-офф Еврокубка.

В заключительном матче группового этапа "Динамо" 31 января сыграет дома с польским "Полковице". "Галатасарай" в этот же день на выезде встретится с французским "Лиллем".