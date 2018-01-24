"Спартак" победил рижское "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" победил рижское "Динамо" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

У победителей шайбы забросили Вилле Лаюнен (18-я минута), Артем Воронин (26), Игорь Мирнов (39), Александр Хохлачев (40) и Кирилл Кольцов (41). В составе проигравших дважды отличился Эмиль Гегерис (19, 37). Рижская команда потерпела седьмое поражение подряд.

Символическое стартовое вбрасывание в матче провели актеры Егор Климович, Александр Ряполов, Кузьма Сапрыкин и Иван Колесников, сыгравшие советских баскетболистов в спортивной драме "Движение вверх". Климович сыграл роль Александра Болошева, Ряполов - Алжана Жармухамедова, Сапрыкин - Ивана Едешко, Колесников - Александра Белова.

Красно-белые с 82 очками занимают седьмое место в Западной конференции, рижская команда находится на последнем, 13-м месте с 44 баллами. "Спартак" в следующем матче сыграет дома с ярославским "Локомотивом" 27 февраля, рижское "Динамо" в гостях встретится с хельсинкским "Йокеритом" 26 января.