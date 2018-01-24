"Зенит" проиграл "Баварии" в матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 24 января. Российский баскетбольный клуб "Зенит" со счетом 78:80 уступил немецкой "Баварии" в домашнем матче этапа топ-16 Еврокубка.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Баварии" Реджи Реддинг, набравший 18 очков. В составе "Зенита" самым результативным стал набравший 17 очков защитник Евгений Воронов.

"Бавария" с тремя победами возглавляет группу F, "Зенит" располагается на втором месте с двумя победами.

В следующем туре "Зенит" дома сыграет с литовским клубом "Летувос Ритас" 31 января, "Бавария" в тот же день дома встретится с итальянским "Торино".