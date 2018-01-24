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НОК США проведет расследование дела о домогательствах к спортсменкам

Спорт
24 января, 22:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, января. /ТАСС

Ранее в среду в суде в Лансинге судья Розмари Акилина приговорила Ларри Нассара к тюремному заключению на срок от 40 до 175 лет

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НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет (НОК) США проведет расследование всех обстоятельств того, почему бывшему врачу женской национальной команды по спортивной гимнастике Ларри Нассару удавалось столь долго скрывать случаи сексуального насилия в отношении спортсменок, в том числе и членов олимпийской сборной. Об этом сообщил в среду гендиректор НОК США Скотт Блэкмун.

"Национальный олимпийский комитет США принял решение начать независимое расследование для того, чтобы выяснить, как преступление таких масштабов могло столь долго оставаться незамеченным, - говорится в открытом письме Блэкмуна, размещенном на сайте организации. - Мы должны выяснить, кому именно и когда поступали жалобы". Итоги расследования, заявил он, будут опубликованы.

Ранее в среду в суде в Лансинге (штат Мичиган) судья Розмари Акилина приговорила Нассара к тюремному заключению на срок от 40 до 175 лет. Бывший врач признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 человек. Всего в насилии Нассара обвинили в общей сложности 156 женщин. В прошлом году Нассар уже был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии.

Нассар в период с 1996 по 2015 год работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская сборная США по гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками. Скандал вокруг Нассара стал причиной ухода в отставку бывшего главы Федерации гимнастики США Стива Пенни.

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