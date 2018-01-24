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Крамник обыграл Матлакова в 10-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

Спорт
24 января, 23:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с голландцем Анишем Гири

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Владимир Крамник

Владимир Крамник

© AP Photo/Hermann J. Knippertz

ТАСС, 24 января. Российский гроссмейстер Владимир Крамник победил соотечественника Максима Матлакова в 10-м туре шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с голландцем Анишем Гири, Петр Свидлер проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову.

Норвежец Магнус Карлсен обыграл американца Уэсли Со, индиец Вишванатан Ананд победил англичанина Гавейна Джонса, китаянка Хоу Ифань сыграла вничью с индийцем Башкараном Адхибаном, а американец Фабиано Каруана - с китайцем Вэй И.

После 10 туров в турнире лидируют Гири, Мамедьяров и Карлсен (по 7 очков), далее идет Крамник (6,5), Ананд (6), Со, Карякин (по 5,5), Свидлер (4,5), Матлаков, Джонс, Вэй И, Каруана (по 4), Адхибан (3), Хоу Ифань (2).

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