"Локомотив-Кубань" победил хорватскую "Цедевиту" в матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 25 января. Российский клуб "Локомотив-Кубань" победил хорватскую "Цедевиту" со счетом 85:60 в гостевом матче четвертого тура этапа топ-16 баскетбольного Еврокубка.

Самым результативным игроком матча стал защитник краснодарцев Тревор Лэйси, набравший 15 очков.

В турнирной таблице группы G "Локомотив-Кубань" занимает первое место (четыре победы в четырех матчах), "Цедевита" идет на последнем четвертом месте (четыре поражения в четырех играх).

В следующем туре "Локомотив-Кубань" 31 января примет черногорский клуб "Будучность".

Казанский УНИКС в матче группе H в гостях уступил итальянскому клубу "Реджо-Эмилия" - 75:76. После четырех матчей российский клуб занимает третье место в таблице.