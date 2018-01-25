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Россиянка Гунина проиграла Накамуре на шахматном фестивале в Гибралтаре

Спорт
25 января, 2:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Завершились партии второго тура соревнований

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ТАСС, 25 января. Российская шахматистка Валентина Гунина уступила Хикару Накамуре из США во втором туре шахматного фестиваля, который проходит в Гибралтаре.

Александра Костенюк обыграла Дэвида Спенса (Великобритания), Даниил Дубов - Джонатана Пейна (Великобритания), Андрей Есипенко - Габриэля Гэвилера (Швейцария), Михаил Антипов - Эяла Гринберга (Израиль), Григорий Опарин - Льва Янкелевича (Германия), Александра Горячкина сыграла вничью с Василием Иванчуком (Украина), Александр Мотылев - с Ори Кобо (Израиль), Павел Трегубов - со Стефаном Доксом (Бельгия), Сергей Григорянц - с Мишрой Сваямсом (Индия), Екатерина Лагно - с Паоло Ладроном де Гевара Пинто (Испания), Никита Витюгов проиграл Шардулу Гагаре (Индия), Владимир Епишин - Саре Хоольт (Германия).

Традиционный открытый шахматный турнир проводится в Гибралтаре в 16-й раз. Главный турнир фестиваля в Гибралтаре состоит из 10 туров и завершится 1 февраля. Победитель получит 25 тыс. фунтов призовых (около $35 тыс.), лучшая в женском зачете - 15 тыс. фунтов.

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