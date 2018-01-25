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Российский биатлонист Елисеев получил от МОК приглашение на Олимпиаду

Спорт
25 января, 15:38 дата обновления: 25 января, 16:18 UTC+3

У российской команды появилась возможность заявить состав на смешанную эстафету на ОИ

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Матвей Елисеев

Матвей Елисеев

© Александр Рюмин/ТАСС

ТАСС, 25 января. Российский биатлонист Матвей Елисеев приглашен Международным олимпийским комитетом (МОК) на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов.

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Источник: МОК направил приглашения на ОИ биатлонистам Бабикову, Кайшевой и Акимовой

"Елисеев получил приглашение, - сказал Барнашов. - Получается, у нас уже есть состав на смешанную эстафету. Будем надеяться, что еще кого-нибудь пригласят".

Во вторник стало известно, что МОК отправил приглашение только троим российским биатлонистам - Антону Бабикову, Татьяне Акимовой и Ульяне Кайшевой. На Олимпийских играх в Пхёнчхане пройдут три эстафетные гонки: мужская, женская и смешанная. Таким образом, если решение МОК останется в силе, то российские спортсмены смогут принять участие только в смешанной эстафете, где бегут по двое мужчин и женщин.

В декабре прошлого года исполком МОК принял решение запретить россиянам выступать на Олимпийских играх 2018 года под национальным флагом, однако чистые спортсмены примут участие в Играх под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России).

24-летний Елисеев является чемпионом Европы 2016 года в смешанной эстафете. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 гонках Кубка мира, показав лучший результат в спринте на этапе в Хохфильцене, где стал 17-м.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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