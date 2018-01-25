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Стадион "Динамо" и Олимпийский центр в Пекине устанавливают побратимские отношения

Спорт
25 января, 15:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Инициатива получила поддержку в Министерстве спорта РФ и в Главном управлении спорта КНР

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Стадион "Динамо"

Стадион "Динамо"

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина и пекинского Национального олимпийского спортивного центра прорабатывает возможность установления побратимских отношений. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта "ВТБ Арена парк", в рамках которого происходит реконструкция московского стадиона, Андрей Перегудов.

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Эта инициатива получила поддержку в Министерстве спорта РФ и в Главном управлении спорта КНР.

"Стадион "Динамо" - старейший из ныне существующих в России, в этом году будет праздновать свое 90-летие. Убежден, вся его славная биография, очередной этап которой связан с осуществляемой нами последние несколько лет его реконструкцией, заслуживает новой важной вехи - установления побратимских отношений с зарубежными коллегами, - заявил Перегудов. - Первый шаг в этом направлении - намерение развивать такие связи с Национальным олимпийским спортивным центром в Пекине. Эта инициатива, наверняка, послужит интересам диверсификации двусторонних российско-китайских отношений, даст мощный импульс активизации контактов в спортивной и гуманитарной сферах".

Олимпийский центр был построен в Пекине в 1990 году для проведения Азиатских игр и расширен в преддверии Олимпиады-2008. В его состав входит многофункциональный спортивный комплекс со стадионом, спортшколой, крытым бассейном, тренировочным ядром, включающим поля для футбола и софтбола, хоккейную площадку, теннисный корт, что позволяет ему принимать соревнования по самым разным видам спорта.

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