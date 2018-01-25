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Третьяк сможет посетить ОИ-2018 в качестве официального лица

Спорт
25 января, 15:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Ранее появлялась информация, что на Олимпийские игры 2018 года может не поехать ряд руководителей, которые входили в российскую делегацию на Играх в Сочи

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Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сможет посетить Олимпийские игры 2018 года в качестве члена Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IIHF.

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), в связи с чем российские спортсмены могут выступать на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане только под олимпийским флагом в статусе "олимпийский атлет из России".

Ранее появлялась информация, что на Олимпийские игры 2018 года может не поехать ряд руководителей, которые входили в российскую делегацию на Играх в Сочи. Сам Третьяк заявлял, что готов поехать на Игры-2018 в качестве болельщика.

"Он [Владислав Третьяк] может поехать на Олимпиаду как в качестве представителя IIHF, так и представителя ФХР. ФХР не была отстранена МОК, в отличие от Олимпийского комитета России", - пояснили в пресс-службе.

Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Российская команда сыграет в группе B со сборными Словакии (14 февраля), Словении (16 февраля) и США (18 февраля).

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