Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 55.93
€ 69.46
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слуцкий стал консультантом академии футбольного клуба "Ростов"

Спорт
25 января, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

В четверг 46-летний специалист провел учебно-методический семинар с тренерами академии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тренер Леонид Слуцкий

Тренер Леонид Слуцкий

© EPA/MAXIM SHIPENKOV

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий будет консультировать академию футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс- служба клуба.

Смотрите также

Слуцкий проведет обучающий семинар для тренеров детско-юношеских команд ФК "Ростов"

ФК "Халл" победил в первом матче после ухода Слуцкого с поста главного тренера

В четверг 46-летний специалист провел учебно- методический семинар с тренерами академии.

"Еще в декабре мы обсуждали со Слуцким возможность сотрудничества в области детско-юношеских команд. Мы рады, что пришли к соглашению, - заявил президент "Ростова" Арташес Арутюнянц. Леонид Викторович - специалист с именем и опытом. Он будет консультировать в вопросах подготовки молодых футболистов и развития тренерской школы. Уверен, что это будет полезное и взаимовыгодное сотрудничество".

"Я с радостью и энтузиазмом воспринял приглашение президента "Ростова", - отметил Слуцкий. - Соглашение с "Ростовом" - хорошая возможность поделиться своим опытом с тренерами академии, внести вклад в развитие детского футбола в регионе".

Слуцкий с августа 2015 года по июль 2016-го возглавлял сборную России. Он вывел команду в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года, однако там она выступила неудачно, не сумев выйти в плей-офф.

С октября 2009 года по декабрь 2016-го Слуцкий был главным тренером ЦСКА, трижды выиграв чемпионат России, по два раза - Кубок и Суперкубок России, в сезоне-2009/10 московская команда под руководством Слуцкого дошла до стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. В текущем сезоне специалист руководил английским "Халлом", но в декабре 2017 года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
Умерла певица Людмила Сенчина
3
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
4
Возрождение "Белого лебедя": как обновили боевой бомбардировщик России
5
Главные песни Людмилы Сенчиной
6
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
7
Поймать "мелочь": почему в США "Панцирь" называют идеальным оружием России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама