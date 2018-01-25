Слуцкий стал консультантом академии футбольного клуба "Ростов"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий будет консультировать академию футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс- служба клуба.

В четверг 46-летний специалист провел учебно- методический семинар с тренерами академии.

"Еще в декабре мы обсуждали со Слуцким возможность сотрудничества в области детско-юношеских команд. Мы рады, что пришли к соглашению, - заявил президент "Ростова" Арташес Арутюнянц. Леонид Викторович - специалист с именем и опытом. Он будет консультировать в вопросах подготовки молодых футболистов и развития тренерской школы. Уверен, что это будет полезное и взаимовыгодное сотрудничество".

"Я с радостью и энтузиазмом воспринял приглашение президента "Ростова", - отметил Слуцкий. - Соглашение с "Ростовом" - хорошая возможность поделиться своим опытом с тренерами академии, внести вклад в развитие детского футбола в регионе".

Слуцкий с августа 2015 года по июль 2016-го возглавлял сборную России. Он вывел команду в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года, однако там она выступила неудачно, не сумев выйти в плей-офф.

С октября 2009 года по декабрь 2016-го Слуцкий был главным тренером ЦСКА, трижды выиграв чемпионат России, по два раза - Кубок и Суперкубок России, в сезоне-2009/10 московская команда под руководством Слуцкого дошла до стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. В текущем сезоне специалист руководил английским "Халлом", но в декабре 2017 года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.