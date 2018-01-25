Кабаль и Фара вышли в финал Australian Open в парном разряде

ТАСС, 25 января. Колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара победили американцев Боба и Майка Брайанов в полуфинале парного разряда Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $43 млн).

Матч завершился со счетом 7:6 (7:1), 7:5 в пользу колумбийцев, посеянных на турнире под 11-м номером. Братья Брайан были посеяны на турнире под шестым номером. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

В финале Кабаль и Фара сыграют с австрийцем Оливером Марахом и хорватом Мате Павичем. Встреча пройдет 27 января.

Братья Брайан являются 16-тикратными победителями турниров Большого шлема в парном разряде, на Australian Open американские теннисисты побеждали шесть раз (2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013).

Australian Open завершится 28 января.