Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на изменение проекта "Волгоград-Арены"

ВОЛГОГРАД, 25 января. /ТАСС/. Корректировка проекта возведения к чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) стадиона "Волгоград-Арена", строительство которого завершается в Волгограде, получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

"Изучив представленные после корректировки материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение",- говорится на официальном сайте ведомства.

В сообщении уточняется, что корректировки были внесены в проектную документацию, получившую положительное заключение Главгосэкспертизы в декабре 2015 года. В обновленный проект внесены отдельные изменения в части конструктивных решений, по требованию оргкомитета заменено кровельное покрытие, выполнены перепланировки медиа- аппаратных и серверных помещений, откорректированы другие разделы проекта.

"Волгоград-Арена" построен на месте демонтированного Центрального стадиона Волгограда между правым берегом Волги и Мамаевым курганом. Площадь выделенного под строительство участка составляет 21,1 га, общая площадь стадиона - около 124 тыс. кв. м. В составе спортивного комплекса предусмотрены поле с трибунами для зрителей, системы жизнеобеспечения, помещения для спортсменов, фойе для зрителей, служебные помещения, магазины и бизнес-помещения в подтрибунном пространстве.

В Главгосэкспертизе отметили, что на арене планируется проводить тренировки местной команды "Ротор-Волгоград", матчи чемпионата России по футболу, международных турниров, межсезонную подготовку спортсменов. Планируется, что стадион станет многофункциональным комплексом, где будут проходить развлекательные мероприятия, праздники, концерты, спектакли, выставки.

Стадион рассчитан на размещение 45 тыс. зрителей, однако после чемпионата мира его вместимость уменьшится до 35 тыс. человек. Также по завершению мирового футбольного первенства будет проведено дополнительное благоустройство территории "Волгоград-Арены", которая освободится после демонтажа временных сооружений и части парковок.

Строительство стадиона

Заказчиком строительства "Волгоград-Арены" является ФГУП "Спорт-Ин", генеральным подрядчиком - АО "Стройтрансгаз". Ранее сообщалось о сумме контракта в размере 16,2 млрд рублей.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут Москва, Калининград, Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. На "Волгоград-Арене" пройдут четыре матча: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня), Япония - Польша (28 июня).